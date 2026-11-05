الرئيسية/دولياتولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليونتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم5 نوفمبر 2026 17:47آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 17:49ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24سيراليونجوليوس مادا بيوعلاقات ثنائيةوزارة الخارجيةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد نحو 440 من عناصر المليشيا وقياداتهاوزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليميةإدارة ترامب تستعد لمعركة رقابية و"هيغسيث" في قلب العاصفةبلاغات القنابل تُربك حركة الطيران المدني في أوروبا