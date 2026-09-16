الرئيسية/دولياتولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين16 سبتمبر 2026 19:35آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 19:39وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبدالرحمن الرسي يتسلم الرسالةأأالرياض:أخبار 24الملك عبدالله الثانيعمانولي العهد الأمير محمد بن سلمانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةانهيار منجم ذهب يودي بحياة 60 شخصًا بالسودان"الخارجية": استهداف "الحوثي" لمكة استفزاز لمشاعر المسلمينالجيش اليمني يستهدف مواقع حوثية في تعز ومأربدراسة خليجية لإنشاء شبكة ربط مائي تُعزز الجاهزية للأزمات