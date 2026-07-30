الرئيسية/دولياتولي العهد يستعرض مع ملك البحرين والرئيس السوري المستجدات الإقليميةهنأ ملك البحرين ولي العهد بإنشاء التحالف البحري الدفاعي30 يوليو 2026 23:31آخر تحديث : 30 يوليو 2026 23:48ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24البحرينسورياولي العهد الأمير محمد بن سلمانملك البحرينولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين استهداف ميناء دمياط والاعتداءات على الكويت والأردن بيان مشترك: التحالف البحري الدفاعي يؤكد حماية حرية الملاحة تحالف بحري دفاعي دولي متعدد الجنسيات بقيادة المملكةالقيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال "كوماموتو"