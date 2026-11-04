الرئيسية/دولياتولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانيةجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين4 نوفمبر 2026 21:02آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 21:07ولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانيةأأالرياض:أخبار 24الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةالعلاقات السعودية البحرينيةالأعمال الإنسانيةمملكة البحرينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يلتقي رئيسة بلغاريا ويجتمع مع رئيس الوزراء12 مسلماً وعربيًا يحصدون مقاعد بالكونغرس ومجالس محليةبعد خسارة الكونغرس.. هل تتغير حسابات ترامب في الشرق الأوسط؟ولي العهد ورئيس سوريا يعقدان جلسة مباحثات ويشهدان توقيع اتفاقيات تعاون