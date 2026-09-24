الرئيسية/دولياتولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن راشدعبر الشيخ محمد بن راشد عن خالص شكره وتقديره لولي العهد24 سبتمبر 2026 21:44آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 21:46ولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الاماراتالشيخ محمد بن راشدولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية وزير الخارجية: المملكة ثابتة في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التحالف: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثيأسيل الشهيل تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً للمملكة لدى السويد