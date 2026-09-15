الرئيسية/دولياتولي العهد يغادر القاهرة وفي مقدمة مودعيه الرئيس المصريولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري إثر مغادرته القاهرة15 سبتمبر 2026 19:12آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 19:25ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسيأأالرياض:أخبار 24الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالشرق الأوسطولي العهد الأمير محمد بن سلمانعبد الفتاح السيسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستهدف إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا و ذوبابسيرةويسلي هانت.. من مقاعد الكونجرس إلى سفارة واشنطن بالرياضالرئاسة المصرية: زيارة ولي العهد تؤكد الأخوة الكاملة بين مصر والمملكةترامب يرشح النائب الجمهوري ويسلي هانت سفيرًا لدى المملكة