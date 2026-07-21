الرئيسية/دولياتولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانياأشاد ولي العهد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين21 يوليو 2026 18:21آخر تحديث : 21 يوليو 2026 18:34أأالرياض:أخبار 24د آندي بيرنهامولي العهد الأمير محمد بن سلمانبريطانياالعلاقات السعودية البريطانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يستعرض مع نظيره الألماني التطورات الإقليميةالعليمي: نهج الابتزاز انتهى ولن نسمح بمصادرة قرار الحربأمريكا تحذر مواطنيها حول العالم مع تصاعد التوتر مع إيرانقوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية