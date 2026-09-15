الرئيسية/دولياتويسلي هانت.. من مقاعد الكونجرس إلى سفارة واشنطن بالرياضسيشغل منصبًا شاغرًا منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية في يناير 202515 سبتمبر 2026 17:29آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 17:29النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية تكساس ويسلي هانت المرشح لمنصب السفير لدى المملكةأأواشنطن:أخبار 24السفارة الامريكيةيسلي هانتالسفير الامريكي بالرياضالعلاقات السعودية الامريكيةالسفير الامريكي في السعوديةدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستهدف إمدادات ومواقع للحوثيين في المخا و ذوبابالرئاسة المصرية: زيارة ولي العهد تؤكد الأخوة الكاملة بين مصر والمملكةترامب يرشح النائب الجمهوري ويسلي هانت سفيرًا لدى المملكةمجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في باب المندب