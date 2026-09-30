الرئيسية/دوليات11 ألف سلة غذائية سعودية للنازحين في اليمن5.7 ألف سلة على النازحين من الأحداث الأخيرة 1 أكتوبر 2026 02:29آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 02:291 / 3 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات أأعدن:أخبار 24المساعدات الانسانية لليمنمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةلحجاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةهجوم على حافلة في حمص يخلّف سبعة قتلى الجيش اليمني: تنفيذ 8 ضربات دقيقة ضد أهداف حوثيةوزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الاستراتيجيةالجيش اليمني: نفذنا 468 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي