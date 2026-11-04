الرئيسية/دوليات12 مسلماً وعربيًا يحصدون مقاعد بالكونغرس ومجالس محليةأبرزهم عبد الرحمن السيد وإلهان عمر ورشيدة طليب4 نوفمبر 2026 19:49آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 20:3512 مسلماً يحصدون مقاعد بالكونغرس ومجالس تشريعيةأأواشنطن:أخبار 24الانتخابات الامريكيةالكونغرس الامريكيالانتخاباتالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانيةوزير الداخلية يلتقي رئيسة بلغاريا ويجتمع مع رئيس الوزراءبعد خسارة الكونغرس.. هل تتغير حسابات ترامب في الشرق الأوسط؟ولي العهد ورئيس سوريا يعقدان جلسة مباحثات ويشهدان توقيع اتفاقيات تعاون