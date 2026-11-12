الرئيسية/دوليات1800 مدرسة إيطالية تتلقى تحذيرات بوجود قنابل بيوم واحدالتهديدات وهمية.. والحكومة تأمر باستمرار الدراسة12 نوفمبر 2026 16:50آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 16:50عناصر من الشرطة الإيطالية أمام إحدى المدارس في ميلانو عقب إخلائها إثر تهديد بوجود قنبلةأأروما:أخبار 24المدارستهديداتايطالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تسلّم سلطنة عُمان رئاسة مؤتمر "الألكسو"انطلاق مسابقة الملك سلمان للقرآن والسنة بموريتانياكوشنر وويتكوف يتوجهان لموسكو للقاء بوتينوزير الطاقة: 79 غيغاواط قدرات الطاقة المتجددة قيد التطوير