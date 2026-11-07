الرئيسية/دوليات24.5 ألف وجبة سعودية للأسر الأكثر احتياجًا في غزةاستفاد من الوجبات 24.5 ألف فرد8 نوفمبر 2026 01:21آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 01:21المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةفلسطينالتعليقاتأأخبار ذات صلةسماع دوي انفجارات بجزيرة قشم الإيرانيةالرئيس الإسرائيلي يكلف غادي آيزينكوت بتشكيل الحكومةسوريا: الاتفاق مع المملكة للتدريب ولا خطط لإرسال قوات لليمنوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والقطري جهود خفض التصعيد