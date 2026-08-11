الرئيسية/دوليات4 قتلى إثر استهداف الحوثيين سفينة يمنية في باب المندبالهجوم استهدف السفينة "تهامة" بـ3 صواريخ باليستية أثناء نقل مواد غذائية11 أغسطس 2026 16:36آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 16:36سفينة تعبر مضيق باب المندب قبالة سواحل جنوب اليمن في 25 يوليو الجاري.أأعدن:أخبار 24حوادث السفنميليشيات الحوثياليمنمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تمد الأسر الأكثر احتياجًا في غزة بآلاف الوجبات"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا لإعادة تأهيل مبانٍ تعليمية بسورياوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي خفض التصعيد وأمن الملاحةالمملكة تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان