الرئيسية/دوليات5 قتلى في غارة إسرائيلية على غزة وسط تضارب بشأن هدفهاإعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف القيادي في حماس علي العامودي3 أكتوبر 2026 14:07آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 14:07مبنى سكني مدمر عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزةأأغزة:أخبار 24حركة حماسغزةالاحتلال الاسرائيليالحرب على غزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأركان إدارة ترامب اجتمعوا سرًا لمناقشة ملفي إيران والحوثيينالنائب العام الإماراتي: مساعد طيار "فلاي دبي" شرع في عمل إرهابيمقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط خام شرق عمانالرسي يبحث تعزيز التعاون السعودي–الإيطالي في روما