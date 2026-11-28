الرئيسية/دوليات6 شاحنات إغاثية سعودية تصل إلى الضالعتحمل 2360 سلة غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا28 نوفمبر 2026 22:27آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 22:271 / 2جانب من مساعدات إغاثية لليمنأأالضالع:أخبار 24مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةاليمنمساعدات سعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"القوات اليمنية" تنفذ 779 عملية استهداف لتجمعات الحوثيالخارجية البحرينية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاجمسلحون يختطفون سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لليمنوزير الدفاع: حلف مكة يعزز وحدة المواقف والتنسيق المشترك