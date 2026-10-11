الرئيسية/دوليات9 شاحنات إغاثية سعودية تصل إلى عدنضمن مشروع الاستجابة الطارئة في الجمهورية اليمنية12 أكتوبر 2026 01:46آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 01:461 / 2شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثةأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةعدناليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةناقلة تتعرض لهجوم بمسيرة قرب عُمانالجيش اليمني: تحييد 900 عنصر حوثي خلال 1732 عملية استهدافالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثيالملك يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية