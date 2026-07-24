سبورت 24
سبورت 24

أخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027

السعودية في بطولة العالم لكرة اليد للمرة السادسة

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 13:54
أخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027
المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب

أخبار ذات صلة