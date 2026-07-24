أخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027

سبورت 24/الألعاب المختلفةأخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027السعودية في بطولة العالم لكرة اليد للمرة السادسة24 يوليو 2026 13:54آخر تحديث : 24 يوليو 2026 13:54المنتخب السعودي لكرة اليد للشبابأأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي لكرة اليدالمنتخب السعودي لكرة اليدالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 ألقاب مرتقبة في نهاية الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونيةآل نصفان إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب للاسكواشالأهلي يعلن تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي السلة واليدنجوم الملاكمة يؤكدون جاهزيتهم لـ"The Comeback"