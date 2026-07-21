أكثر من 40 لاعبًا ولاعبة يختتمون منافسات بطولة مكة المكرمة للكوراش

سبورت 24/الألعاب المختلفةأكثر من 40 لاعبًا ولاعبة يختتمون منافسات بطولة مكة المكرمة للكوراشمنافسات مثيرة في بطولة الكوراش21 يوليو 2026 13:09آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:11منافسات بطولة منطقة مكة المكرمة للكوراشأأجدة:أخبار 24بطولة الكوراشاللجنة السعودية للكوراشوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقةالسعودية تحقق أفضل إنجاز في تاريخها بأولمبياد الرياضيات الدوليكأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة.. ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًاأخضر الطائرة ينهي مشاركته في غرب آسيا بـ"المركز الخامس"