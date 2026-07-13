سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

اتحاد الرياضات الإلكترونية يدعو الجماهير لحضور Watch Party في SEF أرينا

لمتابعة منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية "EWC" مباشرة

آخر تحديث : 13 يوليو 2026 20:19
اتحاد الرياضات الإلكترونية يدعو الجماهير لحضور Watch Party في SEF أرينا
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)

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