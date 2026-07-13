اتحاد الرياضات الإلكترونية يدعو الجماهير لحضور Watch Party في SEF أرينا

سبورت 24/الألعاب المختلفةاتحاد الرياضات الإلكترونية يدعو الجماهير لحضور Watch Party في SEF أرينالمتابعة منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية "EWC" مباشرة13 يوليو 2026 20:13آخر تحديث : 13 يوليو 2026 20:19جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) أأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنيةكأس العالم للرياضات الالكترونيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأخضر الملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة 2026 رئيسة قسم الرياضات الإلكترونية في "إي إيه": كأس العالم يعزز حضورنا عالميًابوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارةالاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا