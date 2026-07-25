سبورت 24
سبورت 24

اتحاد السباحة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق

مبادرة لتثقيف المجتمع حول السلامة المائية في بطولة السباحة

آخر تحديث : 25 يوليو 2026 23:43
اتحاد السباحة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق
اليوم العالمي للوقاية من الغرق
أأ
الرياض:أخبار 24
الاتحاد السعودي للسباحةالسباحة

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