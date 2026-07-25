اتحاد السباحة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق

سبورت 24/الألعاب المختلفةاتحاد السباحة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرقمبادرة لتثقيف المجتمع حول السلامة المائية في بطولة السباحة25 يوليو 2026 23:43آخر تحديث : 25 يوليو 2026 23:43اليوم العالمي للوقاية من الغرقأأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي للسباحةالسباحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد السعودي للسباحة يكرم حسن الشلاتي بعد إنجازه الآسيويالفرنسي أليس يتوج بلقب بطولة النمسا للتنسكاراباز يفوز بالمرحلة 20 في سباق فرنسا للدراجاتسلطان المحمد يحقق انتصارًا سعوديًا في "The Comeback" بجدة