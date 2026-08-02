اختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائف

سبورت 24/الألعاب المختلفةاختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائففعاليات ميدانية تجذب الجماهير في سباقات الخيل بالطائف2 أغسطس 2026 14:32آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:32موسم سباقات الطائفأأالطائف:أخبار 24سباق الخيلنادي سباقات الخيلالتعليقاتأأخبار ذات صلةنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقةنتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا