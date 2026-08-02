سبورت 24
سبورت 24

اختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائف

فعاليات ميدانية تجذب الجماهير في سباقات الخيل بالطائف

آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:32
اختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائف
موسم سباقات الطائف
أأ
الطائف:أخبار 24
سباق الخيلنادي سباقات الخيل

التعليقات

أخبار ذات صلة