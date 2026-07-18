اختتام منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال

سبورت 24/الألعاب المختلفةاختتام منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقالتفاصيل فوز الرباعين في بطولة المملكة للأندية البارالمبية18 يوليو 2026 23:09آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:09منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبيةأأالرياض:أخبار 24بطولة المملكة للأندية البارالمبيةرفع الأثقالالبارالمبية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البادل" تواصل انتشارها في مكة المكرمة وتستقطب مختلف الفئاتأخضر الجوجيتسو يحقق 9 ميداليات آسيويةميدان الأصايل بمحافظة العُلا يحتضن سباقات للهجنفروسية الباحة تعلن بدء التسجيل في برنامج السباقات الموسمية