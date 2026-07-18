سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

اختتام منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال

تفاصيل فوز الرباعين في بطولة المملكة للأندية البارالمبية

آخر تحديث : 18 يوليو 2026 23:09
اختتام منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال
منافسات بطولة المملكة للأندية البارالمبية

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