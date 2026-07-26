سبورت 24
سبورت 24

اختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشارك

نجاح تجمع هايكنج الباحة في تعزيز الأنماط الصحية

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 14:29
اختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشارك
فعاليات تجمع هواة الهايكنج بمنطقة الباحة

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