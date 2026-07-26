اختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشارك

سبورت 24/الألعاب المختلفةاختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشاركنجاح تجمع هايكنج الباحة في تعزيز الأنماط الصحية26 يوليو 2026 14:29آخر تحديث : 26 يوليو 2026 14:29فعاليات تجمع هواة الهايكنج بمنطقة الباحةأأالباحة:أخبار 24الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنجوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنافسات قوية في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائفميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "المفاريد"اتحاد السباحة ينظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرقالاتحاد السعودي للسباحة يكرم حسن الشلاتي بعد إنجازه الآسيوي