الأهلي يعلن تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي السلة واليد

سبورت 24/الألعاب المختلفةالأهلي يعلن تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي السلة واليدبرنامج الأهلي الجديد 2026-2027.. التركيز على تطوير المواهب الرياضية24 يوليو 2026 14:37آخر تحديث : 24 يوليو 2026 14:38فريق الأهلي لكرة اليدأأجدة:أخبار 24كرة السلةالنادي الأهلي السعوديكرة اليدالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 ألقاب مرتقبة في نهاية الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونيةآل نصفان إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب للاسكواشأخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027نجوم الملاكمة يؤكدون جاهزيتهم لـ"The Comeback"