الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا

سبورت 24/الألعاب المختلفةالاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا السماح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية اعتبارًا من 28 يوليو13 يوليو 2026 17:14آخر تحديث : 13 يوليو 2026 17:14جانب من منافسات تنس الطاولة أألوزان :أخبار 24الاتحاد الدولي لتنس الطاولةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارة41 مضمارًا للمشي في بريدة تعزز جودة الحياة والنشاط البدني100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةسينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون