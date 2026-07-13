سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا

السماح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية اعتبارًا من 28 يوليو

آخر تحديث : 13 يوليو 2026 17:14
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا
جانب من منافسات تنس الطاولة
أأ
لوزان :أخبار 24
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

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