الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة"

سبورت 24/الألعاب المختلفةالاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة""10 مليارات خطوة".. دعوة لممارسة النشاط اليومي26 يوليو 2026 16:47آخر تحديث : 26 يوليو 2026 16:49مبادرة "10 مليارات خطوة"أأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الاتحاد السعودي للرياضة للجميعوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليونان تتوج بكأس العالم لكرة الماء للرجال للمرة الأولىاختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشاركمنافسات قوية في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائفميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "المفاريد"