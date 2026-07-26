سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة"

"10 مليارات خطوة".. دعوة لممارسة النشاط اليومي

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 16:49
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة"
مبادرة "10 مليارات خطوة"

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