سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا

التتويج جاء برفقة الفريق الذي يقوده الأمير ويليام

آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:56
السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا
جانب من تتويج عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا
أأ
وندسور :أخبار 24
عمرو زيدانالبولو

التعليقات

أخبار ذات صلة