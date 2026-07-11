السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا

سبورت 24/الألعاب المختلفةالسعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانياالتتويج جاء برفقة الفريق الذي يقوده الأمير ويليام 11 يوليو 2026 18:56آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:56جانب من تتويج عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانياأأوندسور :أخبار 24عمرو زيدانالبولوالتعليقاتأأخبار ذات صلةسينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"باتن وهيليوفارا يفوزان بلقب زوجي الرجال في ويمبلدونتألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياضالأندية السعودية تتطلع للحفاظ على عرش العالم في الرياضات الإلكترونية