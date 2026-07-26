سبورت 24
سبورت 24

العميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزة

حصد الميدالية البرونزية في سلاح الأبيه ضمن بطولة العالم للمبارزة

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 19:54
العميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزة
تتويج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري بالميدالية البرونزية
أأ
هونج كونج:أخبار 24

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