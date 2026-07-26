العميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزة

سبورت 24/الألعاب المختلفةالعميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزةحصد الميدالية البرونزية في سلاح الأبيه ضمن بطولة العالم للمبارزة26 يوليو 2026 19:07آخر تحديث : 26 يوليو 2026 19:54تتويج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري بالميدالية البرونزية أأ هونج كونج:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةتتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية المنتخب السعودي للهوكي يختتم مشاركته في كأس آسياالاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة"اليونان تتوج بكأس العالم لكرة الماء للرجال للمرة الأولى