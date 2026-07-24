الفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالم

سبورت 24/الألعاب المختلفةالفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالمحجز الأخضر مقعده العالمي عقب التأهل إلى نصف النهائي الآسيوي 24 يوليو 2026 20:45آخر تحديث : 24 يوليو 2026 20:59الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصلأأالرياض:أخبار 24المنتخب السعودي لكرة اليدالامير عبد العزيز بن تركي الفيصلوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتادي بوغاتشار يعزز صدارته لطواف فرنساليبرون جيمس يعلن انضمامه إلى فيلاديلفيا سيفنتي سيكسرز3 ألقاب مرتقبة في نهاية الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونيةآل نصفان إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب للاسكواش