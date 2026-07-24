سبورت 24
سبورت 24

الفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالم

حجز الأخضر مقعده العالمي عقب التأهل إلى نصف النهائي الآسيوي

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 20:59
الفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالم
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

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