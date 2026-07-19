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سبورت 24FIFA World Cup 26

القادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيدات

بعد المنافسة على مستوى 14 بطولة

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 16:18
القادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيدات
جانب من تتويج فريق القادسية ببرونزية الدوري الممتاز
أأ
الدمام :أخبار 24
نادي القادسية السعودي

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