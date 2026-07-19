القادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيدات

سبورت 24/الألعاب المختلفةالقادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيداتبعد المنافسة على مستوى 14 بطولة19 يوليو 2026 16:18آخر تحديث : 19 يوليو 2026 16:18جانب من تتويج فريق القادسية ببرونزية الدوري الممتازأأالدمام :أخبار 24نادي القادسية السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةشباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيويةنادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلةالمصارع الأولمبي "بن أسكرين" يعتزل المصارعةاتحاد الرياضة للجميع يستعرض تجربة المملكة أمام منتدى الأمم المتحدة