سبورت 24
سبورت 24

القادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميدالية

نجاحات القادسية.. هيمنة الرجال والسيدات في السباحة

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:40
القادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميدالية
فريق القادسية للسباحة

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