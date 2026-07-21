القادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميدالية

سبورت 24/الألعاب المختلفةالقادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميداليةنجاحات القادسية.. هيمنة الرجال والسيدات في السباحة21 يوليو 2026 16:40آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:40فريق القادسية للسباحةأأالخبر:أخبار 24فريق القادسية للسباحةنادي القادسية السعوديالسباحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقةأكثر من 40 لاعبًا ولاعبة يختتمون منافسات بطولة مكة المكرمة للكوراشالسعودية تحقق أفضل إنجاز في تاريخها بأولمبياد الرياضيات الدوليكأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة.. ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا