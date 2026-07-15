سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

القادسية يختتم موسم السهام بـ98 ميدالية بينها 39 ذهبية

حصيلة مميزة للنادي أكد من خلاله مكانته بين أبرز أندية المملكة في اللعبة

آخر تحديث : 15 يوليو 2026 21:14
القادسية يختتم موسم السهام بـ98 ميدالية بينها 39 ذهبية
جانب من تتويج أبطال القادسية للسهام
أأ
الخبر :أخبار 24
نادي القادسية السعودي

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