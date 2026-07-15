القادسية يختتم موسم السهام بـ98 ميدالية بينها 39 ذهبية

سبورت 24/الألعاب المختلفةالقادسية يختتم موسم السهام بـ98 ميدالية بينها 39 ذهبيةحصيلة مميزة للنادي أكد من خلاله مكانته بين أبرز أندية المملكة في اللعبة15 يوليو 2026 21:03آخر تحديث : 15 يوليو 2026 21:14جانب من تتويج أبطال القادسية للسهام أأالخبر :أخبار 24نادي القادسية السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةسورين ويرينشولد يفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجاتاللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمةالاتحاد السعودي للاكروس يعلن تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة فهد المعمرأخضر الملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة 2026