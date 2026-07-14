اللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمة

سبورت 24/الألعاب المختلفةاللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمةفرصة ذهبية للمواهب.. فتح باب التسجيل لبطولة مكة للكوراش14 يوليو 2026 17:24آخر تحديث : 14 يوليو 2026 17:27اللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمةأأجدة:أخبار 24بطولة الكوراشالكوراشاللجنة السعودية للكوراشالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد السعودي للاكروس يعلن تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة فهد المعمرأخضر الملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة 2026 رئيسة قسم الرياضات الإلكترونية في "إي إيه": كأس العالم يعزز حضورنا عالميًااتحاد الرياضات الإلكترونية يدعو الجماهير لحضور Watch Party في SEF أرينا