سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

المنتخب السعودي للإسكواش يشارك في بطولة العالم

محمد آل نصفان وحسن الداوود يمثلان السعودية في بطولة الإسكواش العالمية

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 22:14
المنتخب السعودي للإسكواش يشارك في بطولة العالم
المنتخب السعودي للإسكواش
أأ
الرياض:أخبار 24
المنتخب السعودي للاسكواشالاسكواش

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