المنتخب السعودي للإسكواش يشارك في بطولة العالم

سبورت 24/الألعاب المختلفةالمنتخب السعودي للإسكواش يشارك في بطولة العالممحمد آل نصفان وحسن الداوود يمثلان السعودية في بطولة الإسكواش العالمية19 يوليو 2026 22:12آخر تحديث : 19 يوليو 2026 22:14المنتخب السعودي للإسكواشأأالرياض:أخبار 24المنتخب السعودي للاسكواشالاسكواشالتعليقاتأأخبار ذات صلةفريقا LYON وVitality يحققان لقبين جديدين في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةفينجارد ينسحب من سباق فرنسا للدراجاتشباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيويةالقادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيدات