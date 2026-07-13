بوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارة

سبورت 24/الألعاب المختلفةبوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارةأكد أنه يجب تجنب إقامة منافسات في شهري يوليو وأغسطس 13 يوليو 2026 17:55آخر تحديث : 13 يوليو 2026 17:55تادي بوجاتشار متصدر سباق فرنسا للدراجاتأأبوردو:أخبار 24سباق الدراجاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الدولي لتنس الطاولة يسمح بعودة لاعبي روسيا 41 مضمارًا للمشي في بريدة تعزز جودة الحياة والنشاط البدني100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةسينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون