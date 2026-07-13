سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

بوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارة

أكد أنه يجب تجنب إقامة منافسات في شهري يوليو وأغسطس

آخر تحديث : 13 يوليو 2026 17:55
بوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارة
تادي بوجاتشار متصدر سباق فرنسا للدراجات
أأ
بوردو:أخبار 24
سباق الدراجات

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