بوجاتشر ينادي بتغيير مواعيد منافسات الدراجات بسبب الحرارة

أكد أنه يجب تجنب إقامة منافسات في شهري يوليو وأغسطس

تادي بوجاتشار متصدر سباق فرنسا للدراجات