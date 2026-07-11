سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

تألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياض

تميز المقاتلين السعوديين وتحقيقهم ثلاثة انتصارات

آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:33
تألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياض
بطل الفنون القتالية مالك باسهل
أأ
الرياض:أخبار 24
بطولة رابطة المقاتلين المحترفين

التعليقات

أخبار ذات صلة