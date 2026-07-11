تألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياض

سبورت 24/الألعاب المختلفةتألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياضتميز المقاتلين السعوديين وتحقيقهم ثلاثة انتصارات11 يوليو 2026 18:17آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:33بطل الفنون القتالية مالك باسهلأأالرياض:أخبار 24بطولة رابطة المقاتلين المحترفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةباتن وهيليوفارا يفوزان بلقب زوجي الرجال في ويمبلدونالأندية السعودية تتطلع للحفاظ على عرش العالم في الرياضات الإلكترونيةأول أبطال مونديال الرياضات الإلكترونية 2026 يتوجون غدًا بباريسديوكوفيتش يتمسك بحلم ويمبلدون: أريد العودة للمنافسة مرة أخرى