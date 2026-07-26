سبورت 24
سبورت 24

تتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية

فريق Team Vision السعودي يتوج بلقب تيم فايت تاكتيكس

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 20:04
تتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية
جانب من تتويج فريق Team Vision السعودي

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