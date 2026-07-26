تتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية

سبورت 24/الألعاب المختلفةتتويج سعودي في منافسات مونديال الرياضات الإلكترونية فريق Team Vision السعودي يتوج بلقب تيم فايت تاكتيكس 26 يوليو 2026 20:03آخر تحديث : 26 يوليو 2026 20:04جانب من تتويج فريق Team Vision السعوديأأباريس :أخبار 24الرياضات الإلكترونية 2026الرياضات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزةالمنتخب السعودي للهوكي يختتم مشاركته في كأس آسياالاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة "10 مليارات خطوة"اليونان تتوج بكأس العالم لكرة الماء للرجال للمرة الأولى