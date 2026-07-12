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"دارك أنجل" يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

الياباني "أنليمت" يتوج بلقب "أبيكس ليجيندز"

آخر تحديث : 12 يوليو 2026 05:38
"دارك أنجل" يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
دارك أنجل يتوج بطلًا لمنافسات "فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز"

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"دارك أنجل" يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 | أخبار 24