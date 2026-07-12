"دارك أنجل" يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

سبورت 24/الألعاب المختلفة"دارك أنجل" يفتتح سجل أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026الياباني "أنليمت" يتوج بلقب "أبيكس ليجيندز"12 يوليو 2026 05:38آخر تحديث : 12 يوليو 2026 05:38دارك أنجل يتوج بطلًا لمنافسات "فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز"أأباريس:أخبار 24كأس العالم لـلرياضات الإلكترونيةالرياضات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتشيكية نوسكوفا تفوز ببطولة ويمبلدونالسعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانياسينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"باتن وهيليوفارا يفوزان بلقب زوجي الرجال في ويمبلدون