رئيس اتحاد الشطرنج ينضم للمكتب التنفيذي بـ"الآسيوي"

سبورت 24/الألعاب المختلفةرئيس اتحاد الشطرنج ينضم للمكتب التنفيذي بـ"الآسيوي"محمد المسعودي يتولى رئاسة لجنة الشطرنج الإلكتروني على مستوى القارة16 يوليو 2026 19:01آخر تحديث : 16 يوليو 2026 19:01محمد بن مطلق المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنجأأالرياض:أخبار 24الشطرنجالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقادسية يختتم موسم السهام بـ98 ميدالية بينها 39 ذهبيةسورين ويرينشولد يفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجاتاللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمةالاتحاد السعودي للاكروس يعلن تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة فهد المعمر