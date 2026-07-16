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رئيس اتحاد الشطرنج ينضم للمكتب التنفيذي بـ"الآسيوي"

محمد المسعودي يتولى رئاسة لجنة الشطرنج الإلكتروني على مستوى القارة

آخر تحديث : 16 يوليو 2026 19:01
رئيس اتحاد الشطرنج ينضم للمكتب التنفيذي بـ"الآسيوي"
محمد بن مطلق المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج
أأ
الرياض:أخبار 24
الشطرنج

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