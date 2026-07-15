سورين ويرينشولد يفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجات

سبورت 24/الألعاب المختلفةسورين ويرينشولد يفوز بالمرحلة 11 من سباق فرنسا للدراجاتأنهى ويرينشولد السباق متقدمًا على الهولندي أولاف كوي15 يوليو 2026 19:17آخر تحديث : 15 يوليو 2026 19:17جانب من سباق فرنسا للدراجات أأنيفير:أخبار 24سباق فرنسا للدراجاتسباق الدراجاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةاللجنة السعودية للكوراش تعلن فتح باب التسجيل لبطولة مكة المكرمةالاتحاد السعودي للاكروس يعلن تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة فهد المعمرأخضر الملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة 2026 رئيسة قسم الرياضات الإلكترونية في "إي إيه": كأس العالم يعزز حضورنا عالميًا