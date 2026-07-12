سينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون

سبورت 24/الألعاب المختلفةسينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدونسينر يستعيد تألقه أمام زفيريف12 يوليو 2026 23:10آخر تحديث : 12 يوليو 2026 23:10الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنسأألندن:أخبار 24يانيك سينرألكسندر زفيريفبطولة ويمبلدوننهائي ويمبلدونالتعليقاتأأخبار ذات صلةبـ28 لاعبًا.. أخضر الجوجيتسو يشارك في بطولة آسيا بكازاخستانتجارب جماهيرية مشوقة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026ملادينوفيتش وقوه يحصدان لقب زوجي السيدات في ويمبلدونماكغريغور يخسر بعد 69 ثانية فقط في عودته إلى النزالات