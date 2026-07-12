سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

سينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون

سينر يستعيد تألقه أمام زفيريف

آخر تحديث : 12 يوليو 2026 23:10
سينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون
الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

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