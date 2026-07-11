سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

سينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"

من الصعب التنبؤ بهوية الفائز باللقب

آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:45
سينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"
ألكسندر زفيريف أمام يانيك سينر في نهائي ويمبلدون
أأ
لندن :أخبار 24
يانيك سينرويمبلدونالكسندر زفيريف

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