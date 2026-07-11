سينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"

سبورت 24/الألعاب المختلفةسينر يواجه زفيريف في نهائي منطقي بـ"ويمبلدون"من الصعب التنبؤ بهوية الفائز باللقب 11 يوليو 2026 18:45آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:45ألكسندر زفيريف أمام يانيك سينر في نهائي ويمبلدون أألندن :أخبار 24يانيك سينرويمبلدونالكسندر زفيريفالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانياباتن وهيليوفارا يفوزان بلقب زوجي الرجال في ويمبلدونتألق سعودي في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين بالرياضالأندية السعودية تتطلع للحفاظ على عرش العالم في الرياضات الإلكترونية