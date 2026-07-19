شباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية

سبورت 24/الألعاب المختلفةشباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيويةبعد تحقيقه الفوز على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة (46-29) 19 يوليو 2026 16:25آخر تحديث : 19 يوليو 2026 16:25جانب من مواجهة أخضر اليد للشباب أمام منتخب الصين تايبيهأأبكين :أخبار 24المنتخب السعودي لكرة اليدكاس اسيا لكرة اليدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيداتنادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلةالمصارع الأولمبي "بن أسكرين" يعتزل المصارعةاتحاد الرياضة للجميع يستعرض تجربة المملكة أمام منتدى الأمم المتحدة