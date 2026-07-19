سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

شباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية

بعد تحقيقه الفوز على حساب منتخب الصين تايبيه بنتيجة (46-29)

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 16:25
شباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية
جانب من مواجهة أخضر اليد للشباب أمام منتخب الصين تايبيه

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