فرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقة

سبورت 24/الألعاب المختلفةفرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقةفرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أنشطة مميزة21 يوليو 2026 14:15آخر تحديث : 21 يوليو 2026 14:15فعاليات موسم صيف الباحةأأالباحة:أخبار 24صيف الباحةوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأكثر من 40 لاعبًا ولاعبة يختتمون منافسات بطولة مكة المكرمة للكوراشالسعودية تحقق أفضل إنجاز في تاريخها بأولمبياد الرياضيات الدوليكأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية الأصيلة.. ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًاأخضر الطائرة ينهي مشاركته في غرب آسيا بـ"المركز الخامس"