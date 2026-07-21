سبورت 24
سبورت 24

فرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقة

فرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أنشطة مميزة

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 14:15
فرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقة
فعاليات موسم صيف الباحة
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الباحة:أخبار 24
صيف الباحةوزارة الرياضة

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