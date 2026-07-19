فريقا LYON وVitality يحققان لقبين جديدين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

سبورت 24/الألعاب المختلفةفريقا LYON وVitality يحققان لقبين جديدين في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةLYON يسجل إنجازات تاريخية في الرياضات الإلكترونية19 يوليو 2026 22:01آخر تحديث : 19 يوليو 2026 22:01فريق LYON أبطال فري فاير في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026أأباريس:أخبار 24كأس العالم لـلرياضات الإلكترونيةالرياضات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمنتخب السعودي للإسكواش يشارك في بطولة العالمفينجارد ينسحب من سباق فرنسا للدراجاتشباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيويةالقادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيدات