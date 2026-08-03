سبورت 24
سبورت 24

"فريق السعودية" يطلق حملة نشجعك

اللجنة الأولمبية تطلق حملة لتعزيز العلاقة مع الجمهور الرياضي

آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 19:26
"فريق السعودية" يطلق حملة نشجعك
فريق السعودية يطلق حملة نشجعك

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