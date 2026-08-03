سبورت 24/الألعاب المختلفة"فريق السعودية" يطلق حملة نشجعك اللجنة الأولمبية تطلق حملة لتعزيز العلاقة مع الجمهور الرياضي3 أغسطس 2026 19:11آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 19:26فريق السعودية يطلق حملة نشجعكأأالرياض:أخبار 24اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعوديةدورة الالعاب الاسيويةالتعليقاتأأخبار ذات صلة الطقس يفرض كلمته في دورتي كندا للتنس ويؤجل المنافساتفوز جديد لناشئي أخضر اليد في خامس وديات سلوفينيااختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائفنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026