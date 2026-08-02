سبورت 24
سبورت 24

فوز جديد لناشئي أخضر اليد في خامس وديات سلوفينيا

المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لبطولة آسيا بمعسكره الخارجي

آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 22:57
فوز جديد لناشئي أخضر اليد في خامس وديات سلوفينيا
ناشئو أخضر اليد
أأ
الرياض:أخبار 24
الاتحاد السعودي لكرة اليدكرة اليد

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