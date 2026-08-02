فوز جديد لناشئي أخضر اليد في خامس وديات سلوفينيا

سبورت 24/الألعاب المختلفةفوز جديد لناشئي أخضر اليد في خامس وديات سلوفينياالمنتخب السعودي يواصل تحضيراته لبطولة آسيا بمعسكره الخارجي2 أغسطس 2026 22:50آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 22:57ناشئو أخضر اليدأأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي لكرة اليدكرة اليدالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائفنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقة