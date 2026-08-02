ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"

سبورت 24/الألعاب المختلفةميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"سباق الهجن بنجران.. تفاصيل الفائزين في ثمانية أشواط2 أغسطس 2026 14:02آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:02سباقات ميدان نجران للهجنأأنجران:أخبار 24الاتحاد السعودي للهجنسباق الهجنالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائفنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقةنتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا