سبورت 24
سبورت 24

نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقة

نائب أمير منطقة الجوف يبرز أهمية الرياضة بمبادرة جديدة للمجتمع

آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 13:53
نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقة
نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية

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