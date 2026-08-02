نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقة

سبورت 24/الألعاب المختلفةنائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقةنائب أمير منطقة الجوف يبرز أهمية الرياضة بمبادرة جديدة للمجتمع2 أغسطس 2026 13:53آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 13:53نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعيةأأسكاكا:أخبار 24رؤية السعودية 2030بطولة الرياضات المجتمعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائفنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا