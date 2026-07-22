سبورت 24
سبورت 24

نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقة

بعد تحقيق النادي بطولة غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة

آخر تحديث : 22 يوليو 2026 15:42
نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقة
جانب من استقبال نائب أمير منطقة الجوف لرئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقة
أأ
الجوف :أخبار 24

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