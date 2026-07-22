نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقة

سبورت 24/الألعاب المختلفةنائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقةبعد تحقيق النادي بطولة غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة22 يوليو 2026 15:42آخر تحديث : 22 يوليو 2026 15:42جانب من استقبال نائب أمير منطقة الجوف لرئيس ولاعبي نادي الجوف لذوي الإعاقةأأالجوف :أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةالملاكم تايسون فيوري يؤكد: "الأفضل لم يأتِ بعد"ثلاثة ملاكمين سعوديين يمثلون المملكة في "The Comeback"القادسية يختتم موسم السباحة بـ680 ميداليةفرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامجًا ضمن صيف المنطقة